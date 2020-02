Música en vivo y cine en el Anfiteatro: la agenda para este fin de semana

Cronograma de Música en el Anfiteatro

Cronograma de Cine bajo las estrellas

El Anfiteatro "Héctor Santángelo" volverá a ser escenario de dos propuestas con entrada libre y gratuita para todas las edades. Este sábado habrá noche de humor en el ciclo "Música en el Anfiteatro" con el Gato Peters junto a artistas locales. El domingo, en tanto, será el turno de una nueva proyección de un cortometraje y una película. Al igual que en las anteriores noches, habrá propuestas gastronómicas y sorteos.Este sábado desde las 19.30 hs será noche de Anfiteatro Humor, con shows en vivo de Las Hermanas Saladix, Litoral Stand Up Comedy y el cierre con El Gato Peters.Las HERMANAS SALADIX son artistas de Paraná que se definen como una "combinación extravagante de teatro y artes performáticas, un show cómico, bizarromusical y popular".Litoral Stand Up Comedy, en tanto, es un grupo de comediantes locales con más de 600 funciones que ha compartido escenario con artistas como: Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Srta. Bimbo y Noelia Custodio (Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.), Luis Rubio (Rosario) y Damián Quilicci (Bs. As.).El Gato Peters llega para presentar su nuevo espectáculo: "Cuentero", un Stand Folk Campestre. Autodefinido como un "narrador de costumbres con humor", se trata de un artista de renombre nacional que relaciona la vida del hombre de campo con historias de pueblo que producen la magia del cuento. En su extensa trayectoria, Peters debutó en televisión junto a Juan Alberto Badía y ha participado de recordados ciclos como "La Noche del Domingo", de Gerardo Sofovich. Por otro lado, ha realizado temporadas exitosas en todo el país, recorriendo festivales, publicando libros y editando CD's. Es, en definitiva, uno de los máximos exponentes de nuestro humor.En el marco de ACTIVÁ VERANO, Música en el Anfiteatro propone shows de artistas locales y nacionales de primer nivel, de todos los géneros y para todas las edades. Está pensado para que paranaenses y turistas puedan disfrutar de un espacio público emblemático de la ciudad como lo es el Anfiteatro enclavado en la costanera media. Además, el público podrá participar de sorteos y recorrer un patio gastronómico apostado en la calle que rodea el predio.Por otro lado, se recuerda, que en caso de lluvia la actividad se traslada al Teatro Municipal "3 de Febrero".- Sábado 15/02 19.30 hs Anfiteatro Tango ANTI SAN VALENTÍN: DESAMORES, TANGOS Y BOLEROS con RITA CORTESE, Ángela Herrera, Cuarteto Fidel y Los Amantes.- Sábado 22/02 19.30 hs Anfiteatro Rock con LO' PIBITOS, Fuxia y Equilátera.Dentro del ciclo "Cine bajo las estrellas", todos los domingos se pueden disfrutar películas mainstream y cortos de realizadores audiovisuales locales. La propuesta está organizada en conjunto con el Instituto Audiovisual de la provincia dependiente de la Secretaria de Cultura de Entre Ríos.Este domingo a las 21 hs será el turno de "Claudia", comedia dirigida por Sebastián de Caro y protagonizada por Dolores Fonzi.Sinopsis: Claudia es una organizadora de eventos obsesiva por su trabajo. A tal punto que en el sepelio de su padre termina discutiendo con la empresa fúnebre sobre su organización. Una amiga acude a su ayuda para que la reemplace como Wedding Planer de una importante boda. Claudia acepta y rápidamente investiga sobre los novios, su familia, etc. Pero descubre que el lugar elegido tiene problemas edilicios y sobre la hora decide cambiar la localización de la ceremonia. Este será el comienzo de una serie de acontecimientos que irán complicando la boda y a nuestra heroína. Extraños familiares, una novia arrepentida, desmayos, sorpresas y magia convertirán la fiesta de bodas en toda una aventura para Claudia.- Domingo 16 de febrero 21 hs: El faro de las orcas (2016)Dirección: Gerardo Olivares.Reparto: Maribel Verdú, Joaquín Furriel, Joaquín Rapalini Olivella, Ana Celentano, Osvaldo Santoro, Federico Barga, Ciro Miro, Alan Juan Pablo Moya, Zoe Hochbaum, Juan Antonio Sánchez.Sinopsis: Lola viaja con su hijo autista, Tristán, hasta el fin del mundo para encontrarse con Beto, un guardafauna que tiene una relación muy especial con las orcas salvajes en la Patagonia Argentina. El motivo del viaje: Tristán ha mostrado una extraña empatía y respuesta de estímulos ante la visión de las orcas. La determinación de Lola de luchar por la mejora de su hijo, la peculiar personalidad de Tristán y su relación con la naturaleza harán que la vida de todos ellos cambie para siempre.- Domingo 23 de febrero 21 hs: Caída del cielo (2016)Dirección: Néstor Sánchez Sotelo.Reparto: Peto Menahem, Muriel Santa Ana, Sebastián Wainraich, Héctor Díaz, Karina K Productora: Del Toro Films / Aura Films.Sinopsis: Alejandro está en su patio y el cuerpo de una mujer cae a su lado. Es Julia y ¡¡está viva!! Sin poder moverse, Julia le da tranquilas indicaciones a un Alejandro atónito hasta que consigue llamar a emergencias. Julia vive en el departamento que está exactamente arriba del de Alejandro. Desde entonces estos dos fóbicos personajes comienzan a enlazar sus vidas solitarias.