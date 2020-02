A las 18 se definirá si los colectiveros inician medidas de fuerza en Paraná

En el marco del reclamo de UTA por pagos adeudados por parte de Buses Paraná, se desarrolló una reunión en la sede de la secretaría de Trabajo entre representantes de la empresa, del municipio y la provincia.Según pudo conocer, el encuentro se llevó adelante en un clima de gran tensión, con fuertes reclamos de parte de los representantes gremiales.Sucede que los 14 millones que giraría la provincia no alcanzan para pagar los sueldos. Faltarían unos 6 millones más y los empresarios dicen que no los tienen.Incluso, el secretario general de UTA, Juan Carlos Dittler fue tajante al sostener: "Queremos todo lo que se adeuda. Los haberes de enero y lo adeudado de los días descontados por paro. Si no está eso, no se sale esta tarde", ratificaron antes de pasar aEl secretario adjunto de UTA, Sergio Groh, ratificó a: "Vamos a concurrir nuevamente para ver la propuesta o lo que nos dice la empresa. Nuestra postura es clara:".Acotó que "los empresarios dicen que no les alcanza el dinero y tienen una postura muy cerrada. Dicen que no cuentan con recursos y que no les alcanzaría para afrontar lo adeudado", ratificó.Finalmente, Groh dijo que