Reclaman por atrasos en los pagos de rehabilitaciones a niño con autismo

La mamá de Emiliano, un niño de 9 años con autismo, indicó a Elonce que continúa sin tener respuestas de parte del Iosper a los reclamos para que les abonen las prestaciones a los profesionales que atienden a su hijo.



Mariana Santa Cruz, dijo a este medio que Emiliano Ávalos es afiliado a la obra social provincial y que la misma adeuda las rehabilitaciones que distintos profesionales realizan al niño. "No les han pagado octubre, noviembre ni diciembre", contó. "Hace tres meses que no cobran y me están reclamando a mí", indicó la mujer.



Asimismo, hizo hincapié en que "los primeros años de vida son cruciales" para la calidad de vida que el mismo tenga en un futuro.



Mariana ya se había manifestado frente al Iosper con otro grupo de padres a mediados de enero pasado. En aquel momento detalló: "Tengo un niño con autismo y necesita continuar con el tratamiento. Lo realiza en consultorios particulares, con psicólogos, psicopedagogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales. Mi reclamo es que están atrasados en los pagos, y a ya deben tres meses", había alertado.



Ya había dicho en aquel momento que el chico estaba "de vacaciones, pero en febrero peligra la continuidad del tratamiento por la demora en los pagos a los profesionales. Ellos, me reclaman a mi como afiliada de la obra social, que yo les pague la prestación", comentó y agregó: "mi hijo va a la escuela Melvin Jones, hoy necesita un acompañante terapéutico. Por eso, le pido a los directivos de la obra social que pague, que me dé una respuesta."