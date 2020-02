Repintaron estrella amarilla por motociclista fallecido en calle Salellas

El 2 de febrero de 2019, Brian Godoy, de 24 años, se trasladaba en una moto Guerrero Trip 110 cc, cuando colisionó con un auto Fiat Siena, conducido por un chico de 25 años. El hecho sucedió en calle Salellas, de Paraná.El motociclista resultó con lesiones "graves" y fue trasladado al hospital San Martín en ambulancia. Fue asistido y examinado por el médico en turno. Se supo que presentaba traumatismo de cráneo y quedó hospitalizado en estado muy delicado en el shock room del nosocomio. Con el paso de los minutos se conoció su fallecimiento.Familiares y amigos del joven se reunieron este jueves en la calle donde ocurrió el accidente y repintaron su estrella amarilla.Su papá, Rubén Godoy, explicó aque "el domingo se cumplió un año del fallecimiento de mi hijo. Cuando hicimos la estrella colocamos un cartel también. Siempre venimos una vez por semana para arreglar el lugar, cortar el pasto"."A mi hijo le gustaba jugar al fútbol. A donde yo iba me acompañaba. Le gustaba divertirse con los amigos, todo sanamente. Trabajaba en una empresa", comentó.Asimismo, señaló que "venía alcoholizado el asesino de mi hijo. Las cámaras enfocan cuando mi hijo viene con su casco y con todo en regla. El del auto no tenía seguro, carnet ni nada y encima venía alcoholizado"."Queremos que se cumpla la ley y vaya a la cárcel. No queremos que maneje más, no queremos que le pase esto a nadie más.Ileana Barzola, su mamá, dijo que "el responsable de la muerte de mi hijo es Antonio Princich. Lo ejecutó, no le dio tiempo a nada porque invadió el carril que mi hijo circulaba. Andaba a alta velocidad, borracho y drogado. No se puede conducir así"."En esta calle hay que circular como mucho a 60 km/h y nadie respeta eso. Nadie controla tampoco. El chico este venía a más de 90 km/h. Venía borracho, con alcohol en sangre", remarcó.