Colectivos urbanos: UTA dispuso una retención de servicios para este viernes

UTA Entre Ríos dispuso una retención de servicios en el transporte urbano de pasajeros para este viernes en Paraná. Será desde el primer servicio de la mañana, por el lapso de tres horas, y desde las 22hs, hasta el último servicio, supoLa medida se debe "al incumplimiento empresarial, pese a lo acordado y los plazos estipulados".La medida de acción sindical es, "en virtud de la falta de pago de la suma no remunerativa equivalente a los días descontados en julio de 2019, conforme lo acordado en septiembre del año pasado y homologado en la Secretaria provincial de Trabajo, y cuya prórroga de 15 días consensuados el 22de enero, operó este jueves"."Hace mucho tiempo que la empresa nos está debiendo este dinero, no podemos aceptar otra prórroga más, y en conjunto con los delegamos, hemos decidido esta retención de servicios para este viernes", ratificó Gro."La retención de servicios será por tres horas desde las 4.30hs; y las 7.30hs empezarán a salir los coches de los galpones. Por la noche, a partir de las 22hs y ya no se reanudaría el servicio", detalló."De no haber respuesta favorable a nuestro reclamo, la medida seguiría los días sábado, domingo y lunes también", advirtió el sindicalista.