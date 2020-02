Vecinos buscan soluciones ante la reiterada falta de agua

El presidente de la vecinal de las Américas, Pablo Tobare, habló con EL DIARIO y resaltó "es un tema que viene desde hace varios años y hay algunas partes del barrio que tienen más agua que en otras, pero es todo un desafío cada verano para los vecinos".



El Diario de Paraná, recorrió el barrio y dialogó con distintos vecinos que entre otras cosas resaltaron que el crecimiento de la cantidad de habitantes en varios complejos habitacionales en la zona produjo que el agua cada vez sea más escasa teniendo en cuenta que se mantiene el mismo bombeo que hace algunos años atrás.



DESAFÍOS



"Los vecinos en su gran mayoría juntan agua durante la noche y otros optaron por colocar bombas para poder por lo menos cargar los tanques. Hay zonas que pasan hasta más de una semana sin tener una gota de agua y tienen que estar esperando u optar por ir a la casa de otros familiares para abastecerse", señaló el presidente de la vecinal sobre el problema que afecta a todos los vecinos del barrio.



Álvaro hace aproximadamente cinco años que vive en el barrio junto con su familia y el problema de la falta de agua no le es ajeno. "Siempre fueron una constante los problemas del agua y sobre todo en el verano. Lo que hicimos es comprar otro tanque y cargar agua abajo porque la presión no alcanza para subir cuatro metros", explicó en su caso particular. Y agregó que "el problema es que en los últimos días ni siquiera carga el tanque de abajo y se necesita agua para higienizarnos, lavar ropas y todo lo que es un hogar con un bebé de dos meses", razonó.



Una de las alternativas por la que optan los vecinos que pueden es ir a la casa de algún familiar que viva relativamente cerca y que tenga agua. "Tenemos que invadir la casa de algún familiar para ir a bañarnos, para juntar agua y en los momentos que sale un hilito en la canilla debemos agarrar todos los recipientes y juntar en baldes, fuentones y botellas porque se necesita y no alcanza", graficó con preocupación la situación que atraviesan diariamente.



Marcelo, otro de los vecinos consultado por EL DIARIO sobre la búsqueda de soluciones a una necesidad primordial, contó que "yo por ejemplo tengo un tanque que lo uso de cisterna y lo vamos cargando a la noche o bien temprano cuando hay algo, para tener agua limpia para utilizar durante el día y para tomar usamos bidones. Hay muchos vecinos que tienen cisternas conectadas a la red con una bomba y un tanque arriba y obviamente son los que menos sufren porque son dos tanques que se cargan, pero no son la mayoría".



La peor parte del problema la sufren los vecinos del kilometro 5 y ½ porque es uno de los barrios más antiguos y la mayoría de las viviendas no tienen tanques arriba del techo por lo que no les queda otra alternativa que juntar agua durante la noche o a la madrugada para tratar de pasar el día.



SOBRE LAS OBRAS



Según indicaron los vecinos, por ahora las conexiones nuevas que se hicieron durante la construcción del Acceso Sur no trajeron ningún tipo de solución porque el problema continúa como antes. "Hasta ahora no hay mejoras en el servicio, el vecino muchas veces pasa semanas sin agua y no hay una respuesta concreta desde el municipio. El problema no son los caños, sino es que no hay agua directamente", precisó el presidente de la Vecinal.



ALTO CONSUMO



El mayor caudal de agua que abastece gran parte de esta jurisdicción proviene desde la reserva "Ejército" que está ubicada por calle General Espejo, pero al llegar con tanto consumo la presión disminuye lo que hace que durante el día no llegue a subir a la parte más alta que se encuentra entre el kilómetro 4 y el kilometro 5 y ½ de Avenida de las Américas.