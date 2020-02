Más de 24 mil personas disfrutaron de las actividades de Activá Verano

El cierre será con la 31° Fiesta Nacional del Mate



El programa de eventos recreativos, deportivos y culturales gratuitos que impulsa la Municipalidad de Paraná cumple este 6 de febrero su primer mes y uno de los objetivos de Activá Verano se ha cumplido con creces: los espacios públicos de Paraná han sido ocupados, disfrutados y revalorizados por multitudes. Vecinos del centro y de todos los barrios, grandes y chicos, turistas que encontraron una ciudad con mucho para hacer y ver. Todos han sido partícipes por igual en cada evento de manera libre, gratuita e inclusiva."El acceso a la cultura es un derecho de todos y no puede depender del dinero. Que podamos disfrutar de nuestra hermosa ciudad, participativamente, que podamos vivir sus espacios públicos y compartir la obra de sus artistas, es lo que pretendemos garantizar mediante esta iniciativa", sostuvo el intendente Adán Bahl.Además explicó que "Activá Verano se trata de una propuesta que representa la cultura y la identidad local: donde los artistas de la ciudad tienen un lugar central en los escenarios, donde nuestros deportistas pueden mostrar sus disciplinas, donde emprendedores de la región ofrecen sus productos y los clubes e instituciones de la ciudad difunden sus actividades. En definitiva, una propuesta para toda la ciudad en pos del desarrollo de quienes la viven día a día".Por citar un ejemplo, solamente el ciclo Música en el Anfiteatro tuvo en sus 3 ediciones a más de 10 mil personas viendo a más de 30 artistas de Paraná en escena. Cada noche, además, tuvo un patio de comidas con 20 propuestas gastronómicas y 30 emprendedores. "Después de años en los que las únicas propuestas culturales venían de la provincia, este verano, trabajando de forma articulada entre todas las áreas del Municipio pero también con el Gobierno de Ente Ríos, pudimos ofrecer todos los días a los vecinos y turistas de nuestra ciudad una agenda de actividades con entrada libre y gratuita y para todas las edades", señaló Camila Farías, secretaria de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná.Activá Verano se desarrolla en toda la ciudad pero tiene como epicentro cuatro puntos junto al río Paraná, espacios públicos del renovado borde costero que se están poniendo en valor y que son parte de la identidad de la ciudad: el Anfiteatro, la playa del Thompson, el Parador Costanera (Balneario Municipal) junto a toda la Costanera y el Skatepark.Así, vecinos y turistas pudieron disfrutar a diario, desde la mañana hasta la noche, de las actividades propuestas. Al aire libre, con diversidad e inclusión, en el marco único del verde de las barrancas y el río que le da nombre a la ciudad y que no podía estar ausente. En ese sentido, además de habilitar las aguas del Balneario Municipal en el marco de una playa renovada y mejorada, se articuló el trabajo con el Club Náutico y se pudo ofrecer un Bautismo de Vela para navegar por primera vez descubriendo la belleza del Paraná.Otro ejemplo de lo que significa Activá Verano es el de la Feria de Noche, el ciclo de espectáculos que se lleva adelante en la Feria de Salta y Nogoyá, donde se realizaron 12 ediciones hasta el momento con 800 asistentes por noche promedio. Además, se presentaron 15 artistas de Paraná en escena, con 12 puestos gastronómicos por noche, 18 puestos de la Feria y 20 emprendedores por fin de semana. Es de destacar que al participar de los eventos se ayuda a 3 instituciones de la ciudad: Escuela Esparza, Hospital Escuela y Asociación Mitre - Mujeres Víctimas de Violencia."Querernos recuperar el orgullo al decir que somos oriundos de acá. Nadie puede sentir orgullo de lo que no conoce, de lo que no se luce, de lo que no vive y experimenta. Sin embargo, nos sobran lugares, tradiciones y actividades sobre las cuales reconstruir nuestra identidad, lo que nos hace Pueblo, lo que nos hermana con el de al lado, lo que nos permite llamarnos vecinos porque tenemos algo en común, un pasado, costumbres y un proyecto compartido. Darle a valor a todo esto y además hacer accesible nuestro patrimonio histórico y natural es uno de nuestros principales compromisos", mencionó Bahl.En la organización de las actividades trabajan cooperativamente distintas áreas del municipio: "Todos se pusieron la camiseta para hacer lo posible y lo mejor. Empezamos esta gestión con un municipio en las peores condiciones, sin recursos, sin máquinas, con los espacios públicos muy descuidados y con una valoración muy negativa de parte de los vecinos. Los años de desidia y abandono abonaron la idea de que en Paraná no podía suceder nada bueno o interesante. Falta mucho para lograr despegar y posicionarnos, para recuperar la fe de los vecinos en el municipio y en la ciudad. Pero Activá Verano nos permitió mostrar acción, contagió entusiasmo y fortaleció el trabajo en equipo, motivó a muchos empleados, nos permitió vincularnos con distintas organizaciones y empresas. Todo esto es indispensable para llevar adelante una buena gestión", finalizó el Intendente.Cine Bajo las Estrellas: en las primeras 2 ediciones asistieron 3000 personas. Se realiza los domingos a las 21 hs en el Anfiteatro.Puente de la Palabra: 2 ediciones con 10 artistas de Paraná que presentaron sus obras y 300 personas por fecha. Viernes a las 19 hs en el Puente de los Suspiros.Guriteca: más de 300 niños participaron en las 8 ediciones de tardes de juegos, los miércoles y jueves a las 18 hs en la arena del Parador Costanera.Cultura Urbana en el Skatepark: 2 ediciones con más de 400 jóvenes en cada una, con shows de artistas locales, breakdance, freestyle, graffiti y emprendedores jóvenes. Domingos desde las 18 hs.Descubrí los Barrios: 2 ediciones con más de 80 personas que recorrieron Bajada Grande y Puerto Sanchez conociendo, junto a guías, la historia y la cultura de dos barrios identitarios de Paraná. Sábados 17.30 hs.- 42 actividades deportivas, de competencia y esparcimiento.- 6 actividades cada semana: Zumba, Ritmos, Gimnasia Funcional, competencias de Tejo y Newcom y juegos para personas con discapacidad.- 7 competencias: Torneo Local de Beach Vóley, Circuito Entrerriano de Beach Vóley, Posta de Atletismo en el Thompson, Prueba de Atletismo en el Puerto Recreativo, Bautismo de Vela en el Thompson, Encuentro Infantil de Atletismo y Ciclismo en el Thompson.- Caminata a la Luz de la Luna: 4 ediciones con más de 40 personas por noche. Viernes y sábados a las 20 hs.- Cinco ediciones de las exposiciones temáticas en el Museo de la Ciudad. Jueves y viernes a las 19 hs.- Puerto Recreativo: fueron 25 días de disponibilidad peatonal sin la circulación de vehiculos en la zona del puerto de lunes a viernes desde las 19 hs y domingos desde 8:30.- Costanera Activa: actividades deportivas y recreativas en el marco del Puerto Recreativo.- Activá Salud: profesionales de la salud realizando chequeos y consultas.- Bailoteca: 2 ediciones con una participación de 120 personas. Domingos 20 hs enel Puerto Nuevo.Cabe recordar que la Fiesta Nacional del Mate 2020 marcará el cierre de Activá Verano y fiel al espíritu del ciclo, será con entrada libre y gratuita y con el arte local como protagonista. Esta edición, la número 31, se realizará el 7 y 8 de marzo en la Plaza de las Colectividades.Para la primera noche se programó una "Fiesta Popular", representada por la cumbia y el folclore. La segunda noche, en tanto, se celebrará el "Día de la Mujer" y sus luchas contra la violencia y por la igualdad de género, con un escenario joven, alternativo y combativo a cargo de las principales mujeres referentes de la escena musical.La Municipalidad de Paraná destaca también el trabajo conjunto con la Secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos como así también a las empresas e instituciones de la ciudad que se sumaron y ayudan a hacer posible Activá Verano.