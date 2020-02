La huerta, una experiencia enriquecedora: "Es maravilloso ver la planta crecer"

María Alejandra Gatti y Julián Bracamonte

"Cultivamos teniendo en cuenta el tema del equilibrio, la socialización de los productos"

Julián Bracamonte

tienen su vivienda en calle Viraró en barrio La Toma. Allí, disfrutan de investigar, aprender, poner una semilla en la tierra, verla crecer y cultivar, conocióPara María Alejandra, "decir que no hay comida, que no se puede conseguir el alimento, no debería suceder" ya quePara ella, esto es "un disfrute" y lo expresa aseverando "No hay palabras para explicarlo, es una maravilla"."Empezamos con la idea de producir para comer nosotros, satisfacernos, ver la planta crecer, saber que uno puso la semilla y que cuidándola, pudimos sacar un fruto o sus hojas. Cómo empezamos a producir más de lo que pensábamos, comenzamos a regalar a familiares y conocidos. Y luego, ya que había abundante, empezamos a pensar en vender y que otros compartan esto tan lindo que nosotros disfrutábamos", puso relevancia la mujer.. Detallaron que la iniciativa comenzó a plasmarse "hace tres años".Por su parte,manifestó que siempre buscan mejorar" su huerto. "Lo hacemos teniendo en cuenta el tema del equilibrio, la socialización de los productos, de irlos rotando, lo que es muy importante".Al ser consultado, dijo que "es orgánico porque no existe lo que es pesticidas, ningún tipo de químico. Estamos respetando el equilibrio biológico, acá nos e ve ningún tipo de bicho y si alguno aparece es porque en algo estamos desequilibrados. En este huerto respetamos lo que la estación da"."Hay que decir que hay una herencia detrás, yo me crié con mis abuelos, luego me desvinculé de la vida que llevaba porque hice una carrera militar. Pero ahora, volvimos a esto", confió Bracamonte.Apuntó que, hay semanas que no se alcanza a producir nada", dijo María Alejandra, haciendo hincapié en que siguen el ritmo de lo que la naturaleza les brinda.Invitaron a "quién quiera conocer el lugar" a acercarse. Los interesados en visitarlos pueden comunicarseElonce.com.