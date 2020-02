Denuncia una "invasión" de alacranes: Ya capturó 21 en lo que va del verano

Luisina vive en calle 1.522 del barrio Brisas del Oeste, en Bajada Grande de la capital entrerriana. Según contó a, desde que empezó el verano ya encontró "21 alacranes" en su casa. "He fumigado con distintos productos y siguen apareciendo. Vivimos en una zona de mucha maleza. Es una zona de broza, de mucha humedad y con yuyos muy altos", describió.Resaltó que "nos preocupa por las criaturas, nosotros y las mascotas, porque esto es una invasión"."Son productos peligrosos los que estoy usando y, por ahí, nos intoxicamos nosotros. Yo mantengo mi terreno limpio y fumigado, pero se me pueden venir de cualquier lado", enfatizó.La mujer dio cuenta de que "en frente figura como un espacio verde y hay una placita donde los chicos podrían ir a jugar, pero no lo hacen por el peligro que representa, ya que no sólo hay alacranes, sino también víboras y otros animales"."A esto lo padecen todos los vecinos. Aparecen en la oscuridad", alertó.Finalmente, relató que "a mi hija de 8 años la mandé a la casa de una amiga, porque es muy inquieta y anda en el patio. Tengo miedo que la piquen y pueda pasar una desgracia. Espero que den una solución. Yo he llamado a la municipalidad, pero también hay terrenos privados y la inmobiliaria que no los limpia", cerró.