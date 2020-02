Repintarán estrella amarilla por motociclista fallecido en calle Salellas

El 2 de febrero de 2019, Brian Godoy, de 24 años, se trasladaba en una moto Guerrero Trip 110 cc, cuando colisionó con un auto Fiat Siena, conducido por un chico de 25 años. El hecho sucedió en calle Salellas, de Paraná.El motociclista resultó con lesiones "graves" y fue trasladado al hospital San Martín en ambulancia. Fue asistido y examinado por el médico en turno. Se supo que presentaba traumatismo de cráneo y quedó hospitalizado en estado muy delicado en el shock room del nosocomio. Con el paso de los minutos se conoció su fallecimiento.Al cumplirse un año de su muerte, su padre, explicó aque "la causa está como antes, no se ha movido nada. El que venía en el auto manejaba alcoholizado y drogado. Se le cruzó en el carril a mi hijo, que venía de jugar al fútbol. Se produjo el accidente y el murió en el hospital"."Él tenía toda una vida por delante. Nosotros estamos peleando para que se haga justicia. Esperamos todos los días que vuelva a casa. No queremos juicio abreviado, no sirve. Queremos juicio oral y público. Si el chico va preso no se nos devuelve a nuestro hijo, pero por lo menos capaz aprende a no hacer más algunas cosas", dijo.Asimismo, manifestó que "hasta el momento ese chico nunca se acercó a nosotros a pedirnos perdón o algo. Lo crucé en fiscalía, le dije que él fue el que provocó la muerte de mi hijo y me lo negó en la cara. Nunca hubo arrepentimiento"."En Entre Ríos dicen que está la Ley de Alcohol Cero pero parece que aplica solo para sacar autos y cobrar multas, pero para condena por la muerte de una persona parece que no sirve".En ese sentido, invitó a familiares y amigos a repintar la estrella amarilla que en su momento hicieron para recordarlo. Será el jueves a las 17 en calle Salellas.