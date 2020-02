El poema de Jorge Méndez al Sanatorio Adventista del Plata

Foto 1/2 Méndez el pasado fin de semana junto a Monchito Merlo Crédito: Mirada Profunda Foto 2/2 Junto a Marcos Pereyra Crédito: Mirada Profunda

En noviembre del año pasado, el poeta paranaense Jorge Méndez, estuvo internado en el Sanatorio Adventista del Plata, ubicado en Villa Libertador General San Martín, por problemas de salud.



Tras el alta médica obtenida luego de unas semanas de internación, y una vez recuperado, el cantautor nacido en Paraná el 10 de agosto de 1942, quiso agradecer la atención que recibió en el centro médico y como no podía ser de otra manera, escribió un poema que envió a Elonce TV y reflejamos a continuación:



"De un cantor agradecido" a la comunidad laboriosa y humanista del Sanatorio Adventista del Plata estos humildes versos del paciente Jorge Méndez



Con pretensión de poeta

pero con voz de cantor

hoy canto en tono mayor

aunque parezca irrisorio

a un singular sanatorio

de Villa Libertador.



Lo evoco ya superado

aquel ingrato momento

cuando entre llanto y lamento

pasé diez noches enteras

buscando en la luz primera

alivio a mi sufrimiento.



Pero no voy a quejarme

con un decir sensiblero

porque este canto sincero

que agradecido les traje

es mi sentido homenaje

a los hermanos que quiero.



Hermanos de enfermería

y hermanitas enfermeras

las que llegaron primeras

a darme calma y consuelo

cuando mirando hacia el cielo

me hablaban con fe sincera.



Y aunque borré de mi mente

un tiempo de pesadillas

rescato esa maravilla

del personal de limpieza

dignificando mi pieza

con su tarea sencilla.



De los médicos diré

que más allá de la ciencia

les admiré la paciencia

conmigo que soy quejoso

porque ante un cuadro dudoso

me asistían con urgencia.



El colombiano Said

señor de la ecografía

con buen humor me pedía

-permítanme que me ensanche-

los versos del Puerto Sánchez

que nombran la tierra mía.



También don Carlos Schmidt

con muy cristiana intención

me regaló una edición

de un libro que leo ahora:

una Biblia redentora

que guarda mi corazón.



Y cómo voy a olvidar

a Kalbermatter Javier

si él me ayudó a comprender

que hasta en la etapa más dura

la música también cura

pudiendo al dolor vencer.



Y aquí nombraré al final

hablando de hombres iguales

a quien extirpó mis males

con decidido valor:

el boliviano doctor

llamado Humberto Perales



JORGE MÉNDEZ



Ya recuperado en su salud, Jorge Méndez estuvo el pasado fin de semana disfrutando de la Gran Bailanta Chamamecera que se desarrolló en la localidad de Oro Verde y compartió escenario con Marcos Pereyra y Monchito Merlo.