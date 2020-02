Cullen: "Varisco es inocente y estamos viviendo la peor época de la Justicia"

en diciembre a seis años de prisión, los que cumple de forma domiciliaria, tras ser considerado partícipe necesario del delito deen el marco de la causa que investigó el hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda que comandaba Daniel "Tavi" Celis con algunos ahora ex funcionarios municipales de la capital entrerriana."El 10 se conocerán los fundamentos de la sentencia, porque en los últimos días de diciembre, se conoció el adelanto de veredicto, que es la parte resolutiva, es decir, las condenas y absoluciones. Estamos a la espera de los fundamentos que llevaron al Tribunal a tomar esa decisión, para, como un baldazo de agua fría", comunicó ael abogado de Varisco, Miguel Ángel Cullen.Fue en ese sentido que el defensor denunció que,, con lo cual, avizoró que la apelación del fallo, "será un recurso bastante fuerte y esperamos tener éxito"."Es muy alta la desilusión cuando pasan estos fallos que no se condicen con lo que fue pasando a lo largo del proceso", opinó al respecto.Cullen marcó, además, que. Y a continuación rememoró que "había audiencias en las que se nos decía patéticos o que había mala fe, y tal vez nosotros deberíamos haber cumplido mejor el rol de defensores y hacerlo notar en su momento".Respecto de las "irregularidades", mencionó "el lugar donde estuvimos sentados", porque "si tiene que ver con lo edilicio, el Estado puede buscar un lugar donde hacer un debate en mejores condiciones".. De hecho, en el juicio se probó y lo condenaron por otra cosa que no fue por que llegó acusado", insistió el defensor., insistió."Si la Justicia vuelve a dedicarse a la Justicia, no nos queda duda que esto se terminará con una absolución y revirtiendo un fallo injusto", continuó., denunció el abogado del ex mandatario municipal."Varisco se encuentra con una prisión domiciliaria sin sentido, quién puede pensar que Varisco se puede fugar, si lo conoce todo Paraná", apuntó.En la oportunidad, rescató las palabras del juez Horacio Daniel Rosatti, quien advirtió que "en Argentina disminuyeron los límites que antes eran claros entre lo que era judiciable y lo que era político".Es el poder del Estado con mayor desprestigio, incluso mayor que el de los políticos, y eso es culpa de los operadores judiciales", remarcó.Cullen bregó para "que se revierta, que haya un cambio de época, que la Justicia se encargue de la justicia, que los ciudadanos se encarguen de la política a través de la reglas de la democracia, y".