Un camión que transportaba volquetes enganchó y volteó la rama de un viejo árbol, que terminó obstaculizando el tránsito vehicular sobre calle Belgrano, entre Feliciano y Racedo, en Paraná."La rama quedó sobre la calle y los autos y motos pasaban por la vereda, o daban la vuelta; además, por acá también pasa el colectivo", comentó una vecina a"Son arboles viejos que se viven cayendo; no hay un control, no hay poda", apuntó al respecto.El chofer del camión aseguró que solo rozó la rama, pero producto del impacto, el rodado registró daños en el parabrisas y en un espejo.Además, como consecuencia del accidente, los vecinos quedaron sin el servicio cablevideo e internet."Hace unos días cayó otra rama muy cerca de acá; son árboles muy viejos que no tienen mantenimiento porque adentro están todos huecos", insistió la vecina.