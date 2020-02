"Tenemos mejores ofertas que las de precios cuidados", dice comerciante chino

El dueño de supermercado Garrigó, Jorge Su, indicó aque los comercios chinos no tienen acuerdo por precios cuidados y reclamó acceder a este programa para "que nosotros también podemos vender las cosas más baratas"."Los chinos también queremos precios cuidados", enfatizó, aunque puso de relieve que a algunas cosas las tienen más baratas. Ejemplificó que el kilo de una de las yerbas mate más conocidas, cuesta en su comercio 170 pesos en efectivo, mientras que en hipermercados "está a 250 pesos"."Tenemos muy buenas ofertas, mejor que precios cuidados", recalcó, aunque reconoció que "las ventas están muy tranquilas y todos los días las cosas suben".Por otra parte, manifestó que la situación en su país es complicada y resaltó que "rapidito" se hizo un hospital, cuya puesta en funcionamiento demandó 10 días. No obstante, señaló que su familia desde hace largo tiempo está viviendo en Argentina, por lo cual no tienen muchos parientes en su país de origen.