Renzo ya distingue objetos a corta distancia y se prepara para un nuevo desafío

A poco de cumplirse un año del primer implante de células madre que recibió en China, Renzo Oliva, el paranaense de dos años que al nacer tuvo retinopatía del prematuro, continúa su recuperación y se prepara para el inicio de una nueva etapa repleta de importantes desafíos."Notamos que distingue objetos en el camino, pero no vemos más avances porque todavía no nos habla", reveló asu mamá, Carla Lara.Y en ese sentido, adelantó que la semana próxima, el pequeño comenzará la guardería en un jardín maternal de Paraná."Ya distingue los objetos a corta distancia, porque, por ejemplo, si camina hasta la pared, estira la mano, o si hay algo en el piso, se acerca y lo toca, pero aún no distingue qué es", detalló Carla a este medio.Es más, la mujer comentó que si el niño "pierde la pelota, él sabe que hay varios objetos en el camino, y va tocando otras cosas, hasta que llega a la pelota".En marzo de este año, el pequeño concretó la primera parte del tratamiento en Beijing y tras regresar a su casa de Colonia Avellaneda hizo sus ejercicios de estimulación. Sus avances fueron notorios y los médicos chinos resolvieron que había llegado el momento para la segunda etapa.Fue así que en el mes de octubre, Renzo volvió a viajar a China acompañado de su mamá y su abuela. En aquella oportunidad, el médico había explicado a su mamá que ese segundo implante iba apuntado a "engrosar la retina y mejorar el retraso del desarrollo cognitivo, ya que Renzo tuvo un sangrado en el cerebro al nacer y quedó con una cicatriz, lo cual dificulta el aprendizaje y por su baja visión es más complicado".Recordemos que el pequeño Oliva pudo acceder al tratamiento gracias a la solidaridad de la ciudadanía y al esfuerzo de su familia que organizó diferentes eventos para lograr recaudar los 50.000 dólares que costó el procedimiento médico.