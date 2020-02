El pez del acceso al Túnel Subfluvial sigue dando de qué hablar

Video: Habló el artista del pez en el pasto: "No lo hago esperando alguna devolución"

Tras la difusión de las imágenes del pez "tallado" en un talud de acceso al Túnel Subfluvial el pasado lunes, todos empezaron a preguntarse quién había sido el autor de la obra que embellece uno de los accesos a la capital entrerriana. Y la intriga duró apenas un par de días, hasta quepudo dar con el artista: Esteban Caridad. Fue en plena acción, cuando el jueves estaba retocando y culminando con algunos detalles.que hace "pintura, grabado, de todo".Y en las últimas horas, difundieron nuevas imágenes que dan cuenta de "otra forma de ver el pez del acceso al Túnel".Las fotos fueron tomadas por @mavicproducciones y el posteo fue titulado: "Los Crop Circles paranaenses"Los Crop Circles son gigantes marcas en los sembrados, aparecidos en distintas partes del mundo, atribuidas a extraterrestres.Acerca de la tarea en el pasto, Caridad señaló que "vengo y hago lo que me place. Libertad de expresión. Soy artista, vengo y disfruto de mi presente, de lo que estoy haciendo".Sobre el motivo por el cual demoró algunos días en darle el toque final, expresó: "Me había quedado sin tanza y sin yogurt, para las dos máquinas, es decir la que estoy usando y mi cuerpo"."Es un gran pescado. Una boga. Voy mucho a pescar al río, así que tengo la imagen de la boga. Las escamas y la mirada", dijo Caridad a Elonce , al tiempo que manifestó: "Espero seguir siendo anónimo. No lo hago esperando alguna devolución. Vengo a divertirme y a pasar el momento".