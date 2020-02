Detallaron cómo será el operativo policial por el partido de Patronato

Patronato enfrentará este lunes, desde las 19 a Arsenal en el estado Presbítero Grella. Desde la Policía informaron sobre las principales pautas de seguridad que se aplicarán.





La apertura del estado será a las 17, mientras que las entradas se podrán adquirir hasta el inicio del evento, "debiendo ingresar los simpatizantes por calle Grella".



Tránsito restringido

El tránsito vehicular y por cuestiones de seguridad estará restringido solo desde el momento que salen los equipos de la concentración hasta el ingreso de ambos equipos al estadio, luego se procederá nuevamente a la restricción 10 minutos antes del final de encuentro y se extenderá hasta la salida de los micros del estadio. Fijados dichos cortes en las siguientes calles:

Churruarin entre Grella y Ayacucho (restricción vehicular y peatonal durante el ingreso y egreso de los equipos local y visitante).



3 de Febrero y Churruarin (restricción vehicular).

Cabral y Churruarin (restricción vehicular y Peatonal Hacia Grella salvo vecinos - Salida hacia 3 de Febrero).



Colodreroy Marangunich (restricción vehicular salvo vecinos).



Ayacucho entre Saravi y Churruarin (restricción vehicular salvo vecinos).



Saravi y Zeballos (restricción Vehicular para el ingreso a Grella).



Saravi y Borgobello (restricción vehicular Hacia Grella salvo vecinos).



Se invitó a los vecinos "que se encuentren dentro de los cortes móviles a que se acerquen a la Comisaría 4° a los fines de solicitar la identificación de vecino y de esta manera evitar inconvenientes en los cortes en caso del ingreso/egreso de vehículos particulares".





Controles de entradas y DNI

Se han dispuesto pre control de entrada y documento bajo el programa Tribuna Segura para aquellas personas que concurran al estadio, los cuales estarán ubicados en San Nicolás y Ayacucho y San Nicolás y Grella para el ingreso a las Tribunas Populares Grella y San Nicolás, en tanto que, por calle Grella se dispondrá lo mismo para el ingreso al sector de platea.



A los fines de facilitar la dinámica de ingreso de las personas que concurran al estadio, se ha dispuesto que las mismas puedan hacerlo por calle Grella (proveniente de Churruarin o de Alte. Brown) y por calle San Nicolás (proveniente de Ayacucho o Grella), reiterándose la concurrencia con entradas y documento nacional de identidad.



En el caso de las entradas, se hace saber que las personas que concurran al estadio deberán hacerlo con la entrada que corresponda, en caso de detectarse personas con entradas que no corresponda (por ejemplo personas mayores con entradas de menores, caballeros con entradas de damas o jubilados, etc.) se retendrá la misma, se invitará a la misma a retirarse y serán informados al sistema de admisiones y restricciones para el ingreso a estadios de Fútbol.



Restricciones



No se podrá ingresar al interior del estadio con:



Botellas de vidrio ni plásticas.



Rollos de papel, papel picado, equipos de mates u otros elementos similares.



Ningún elemento de pirotécnica, sea sonoro o lumínico.



Vestimentas deportivas o con inscripciones que pertenezcan a otros Clubes que participan en la Súper Liga, solamente podrán ingresar con las representativas del Club Local.



No se permitirá el ingreso de remeras, musculosas, chombas, etc, que posean inscripciones o logos que hagan alusión a "Barra Fuerte" o similar u otro tema que no sea del Club Patronato.



Se permitirá el ingreso de elementos musicales, sean de percusión o de viento no siendo requisitos pasar por Comisaría 4° previamente. No se permitirá el ingreso de ninguna clase de banderas.