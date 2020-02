Alarma mundial por coronavirus: La experiencia de una paranaense en China

Paraná El brote de coronavirus preocupa a la comunidad china que vive en Paraná

El coronavirus no da tregua y avanza de manera letal, tras un viernes negro en China con 46 nuevos decesos y 2.102 nuevos casos confirmados, lo que eleva el número de contagios en el país a más de 11 mil.En ese marco,rescató el testimonio de Luciana Badano, una joven paranaense estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde aplicó para realizar un intercambio cultural a China.Luciana viajó a fines de agosto de 2019 y su estadía en el país asiático iba a ser de diez meses. "Se suponía que volvía en julio de este año, pero a fines de diciembre empezó a circular noticias sobre esta enfermedad, y no se sabía mucho de la misma; a medida que pasaban los días, aumentaba el número de infectados y de muertos", rememoró.Y continuó: "Las ciudades se transformaron en ciudades fantasma, se cancelaron los festejos para el Año Chino. Era un panorama bastante alarmante. Hasta hacía dos semanas, las personas salían con barbijos, pero después dejaron de ir a trabajar, solo salen para lo indispensable y con doble barbijo"."Si se dan cuenta que no sos local, evitan acercarse a vos. Por ejemplo, en un negocio, me pasaron las cosas por una hendija para no tener contacto. El transporte público, vacío, y los negocios totalmente cerrados. Solo permanecían abiertas las farmacias, algún restaurante y supermercados pero para poder entrar hasta te tomaban la fiebre", aseguró Luciana.Actualmente, se encuentra en España a la espera de continuar su intercambio, "si se llegara a poder".El viernes, admiten las autoridades internacionales de Salud, fue el día con el boletín más severo de la epidemia de coronavirus de Wuhan.El informe oficial anterior, que data de hace aproximadamente 24 horas, tenía 213 muertes y dos mil infectados.Todas las muertes de las últimas 24 horas, excepto una, especificó la Comisión Nacional, ocurrieron en la provincia de Hubei, el epicentro del brote ahora extendido por todo el mundo.Los 2.102 fueron diagnosticados en 24 horas, lo que eleva el total nacional a 11.791. Y esto a pesar de las restricciones sin precedentes impuestas a millones de personas en Hubei la semana pasada y las medidas preventivas muy severas tomadas en otras partes del país.Vietnam ha suspendido todos los vuelos hacia y desde China como parte de las medidas adoptadas contra la propagación de la epidemia de coronavirus.La directiva se aplica a todas las aerolíneas "que tienen rutas entre Vietnam y China", dijo la Autoridad de Aviación Civil en un comunicado.Gran Bretaña decidió retirar parte del personal sobre la base de su embajada y consulados en China, se lee en una nota del gobierno de Londres.En tanto, Apple cerró sus tiendas hasta el 9 de febrero, en algunas de las disposiciones conocidas este sábado.