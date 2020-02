El brote de coronavirus preocupa a la comunidad china que vive en Paraná

La mayoría tiene familiares en su país de origen, quienes deben cumplir con medidas de seguridad para prevenir un posible contagio.



Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la "emergencia de salud pública con preocupación internacional" frente a la propagación del coronavirus, hasta ayer en China ya se habían confirmado 9.720 personas enfermas y el número de muertos ascendía a 213.



La zona más afectada por este flagelo es la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, donde se estima que se originó el virus 2019nCoV. Si bien la mayoría de los inmigrantes chinos que residen en Paraná provienen de Fujián, donde aún no se detectaron casos, manifestaron que no están ajenos a lo que pasa en su país de origen y se mostraron preocupados por sus familiares que viven en el continente asiático.



Así lo manifestó Lin Xiajuan, quien hace cuatro años se mudó a la Argentina y eligió quedarse en Paraná junto a su esposo: "Vengo de Fuiján y tengo familia en China. Allá está mi mamá y otros parientes y tienen miedo. Se quedan dentro de la casa y usan barbijo", aseveró.



La mujer, que atiende un polirrubro en la Peatonal, evidenció que está muy informada sobre la propagación del virus y aseguró: "Nosotros estamos preocupados por ellos".



El dueño de un supermercado de calle Gualeguaychú, también proveniente de Fiuján, sostuvo que el brote de la enfermedad se dio en una zona que está alejada del lugar donde habitan sus familiares. No obstante, cumplen con las medidas de seguridad establecidas para prevenir un posible contagio.



En tanto, Rodolfo, quien hace 10 años está en la capital provincial y es dueño de un polirrubro en calle Urquiza, contó que originalmente tenía planificado viajar hoy a Fuiján para visitar a sus familiares en vacaciones, pero le postergaron el vuelo hasta marzo, ya que la mayoría de las aerolíneas ya suspendieron o redujeron sus frecuencias a China. "Mi padre y mi madre están en China, nos comunicamos con videollamada. Cada año me voy de vacaciones para allá y ya había comprado pasaje, pero me lo cambiaron y recién podré viajar dentro de un mes, cuando ya se termine todo esto y pueda ir tranquilo", señaló a Uno.



El comerciante recordó que "en una sola ciudad está todo cerrado, y no se puede entrar ni salir". Se trata justamente de Wuhan, aunque hay otras localidades donde se mantienen estrictas medidas en un intento de evitar que la enfermedad se siga propagando.



Zhong Nanshan, experto neumonólogo que en 2003 logró controlar la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), afirmó ayer en una entrevista cedida a la agencia china Xinhua que el pico de contagio será dentro de una semana o 10 días. "Es muy difícil estimar definitivamente cuándo una epidemia alcanza su punto máximo, pero creo que el contagio en el caso de coronavirus será dentro de una semana o 10 días y, por lo tanto, no habrá aumentos a gran escala en las infecciones", aseveró. Sobre este punto, Rodolfo concluyó: "En una semana no hay más peligro de contagio, pero por las dudas tengo que esperar que todo vuelva a la normalidad".



