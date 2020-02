Centro Güiraldes entregó diplomas a 25 personas que terminaron el secundario

En el marco del plan Fines, en el Centro Educativo de barrio Güiraldes se hizo entrega de los títulos de nivel secundario a 25 personas.Mónica Martínez, explicó aque "es un logro inmenso para nuestra vecinal. Hay 90 inscriptos para este año. Muchos después de que terminan se inscriben en una carrera universitaria. La mayoría son de la zona.Sandra, expresó que "es un orgullo, un ejemplo para mis hijos. Anteriormente empecé a hacerlo pero no pude terminarlo. En el Centro Güiraldes tuve la oportunidad. Es una gran experiencia. Mis hijos me preguntaban si me gustaba la escuela. Me gustó mucho. Es un esfuerzo el que hice y en dos años lo terminé. Si Dios quiere voy a hacer la carrera de Técnica Evisceradora".Walquiria, quien fue abanderada, remarcó que "yo vine a terminar la escuela pero salir abanderada fue algo extra, un orgullo. Hace 25 años que yo había dejado la escuela. La verdad los profesores fueron contenedores y comprensivos".María, indicó que "fue algo muy lindo. Aprendimos compañerismo. Con los chicos veníamos de noche, nunca faltábamos. Ojalá el día de mañana se nos abran las puertas para trabajar".Vanesa, dijo que "es una alegría muy grande y una emoción también demostrarle a nuestros hijos que todo se puede, que si tenemos una meta hay que cumplirla. Tengo dos hijas adolescentes y un hijo de 5 años. Fue apoyo de todos, nadie te deja bajar los brazos. Por ahí uno está cansado cuando viene de trabajar pero seguimos. Hay que luchar por lo que uno quiere".Blanca, remarcó que "me hice muchas amigas. Soy de barrio 4 de Junio y venía todos los días de allá. Después de esto quiero anotarme en un curso. Hay que incentivar a todos a terminar la escuela. No hay que dejarla porque después se necesita mucho. Sin educación no se es nada". Elonce.com