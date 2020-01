La Noche de las Linternas y el "desafío" de recorrer el Museo a oscuras

A través de una serie de pistas y preguntas, la consigna permite avanzar por las distintas salas de exhibición que quedan completamente a oscuras, invitando a abrir los sentidos y sumergirse en un viaje por el conocimiento de las ciencias, un desafío colaborativo de exploración y descubrimiento que potencia la imaginación y permite acercar el conocimiento científico a todo el público."La familia llega en su conjunto con linternas. Hemos tenido sorpresas como en las que llegan tres generaciones juntas, abuelos, padres y niños. Por ahí, los niños se quedan en el patio y terminan jugando los padres y abuelos. Se arman grupos", comentóenDestacó que "la consigna se resuelve en 40 minutos, por lo que pueden acercarse al Museo a las 22, 23 horas".El juego "lo que intenta es que se haga colaborativo, no competitivo, por eso no hay premios significativos. Lo que se llevan es una calcomanía, un sticker, que a lo largo de las distintas ediciones va cambiando. Pueden ir en grupo o solos, lo que se hace es completar una serie de preguntas, que están dentro de las once consignas, una por sala. El museo está totalmente a oscuras, van recorriendo y contestando esas preguntas, cabe aclarar que se les va dando pistas", indicó respecto a la modalidad que se sigue en la noche de linternas.Recordó que esta actividad se realiza "durante las vacaciones de invierno y las de verano".", resaltó Bahler., de una manera diferente", destacó.Hay enormes expectativas para todos los viernes de febrero con esta propuesta que es gratuita. Se puede disfrutar e. Elonce.com.