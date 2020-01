Viernes a pura fiesta: la colonia de adultos mayores se tiñó de colores

Continúan las actividades de la colonia de Adultos Mayores 2020 de la Municipalidad de Paraná, este viernes los alumnos se vistieron de diferentes colores. En el Sindicato de los Pasteleros, donde concurren numerosas personas para disfrutan de un lugar de esparcimiento con piletas y distintas actividades recreativas y deportivas, todos los viernes son días temáticos, y en esta oportunidad, el camping se tiñó de colores.Rosana, una de las encargadas de la colonia, dialogó con Elonce TV y dijo que "nuestros alumnos son un arcoíris por la cantidad de colores que hay, cada vez somos más y estamos muy contentos poder seguir avanzando con este proyecto".Cuando fue cuestionada sobre balance del mes que termina, comentó que, "por día tenemos 360 adultos mayores, la verdad que la estamos pasando re bien, el tiempo nos acompaña. Para aquellos no todavía no se han sumado, estamos todo el año con actividades asique no duden en venir".Entre carteles, cantos y colores, la encargada no dejo agradecer y contó: "el equipo de trabajo que tenemos en la dirección de personas mayores es excelente por el apoyo que le damos a los adultos. Quiero darle las gracias a Natalia Ozuna, que es nuestra subsecretaria y a Nicolás Mathieu el secretario que nos permiten seguir con este proyecto que es hermoso".Para finalizar, Rosana comentó que, "estamos los martes de tarde en el municipal, haciendo varias actividades, como ritmo, jugando al tejo para los mayores, en el marco de Activá Verano".Los alumnos, contentos por las actividades, no dejaban de repetir, "Gracias a Rosana", "estamos de nuevo acá todos juntos", "estamos orgullosos de ella". La temática del día eran los colores, cada grupo eligio uno y se vistieron a tono, con carteles y disfraces.