Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Organizan un partido solidario a beneficio de comedores barriales de Paraná. El encuentro está previsto para el jueves 6 febrero, desde las 149hs, en la canchita de Barrio Las Flores, ubicada sobre calle 1210 al final, y es organizado por el Frente Territorial Social.



"La situación que se vive en varios barrios donde lamentablemente, no es buena. En los barrios hay necesidades", indicó a Elonce TV uno de los organizadores, Fernando Sibulofsky.



En relación al partido, el dirigente mencionó que contará con la presencia de varios ex jugadores de fútbol, tanto de nivel local como nacional. Además de la actuación del cantante Juanjo Piedrabuena quien "de muy buena manera colaborará desinteresadamente con el evento".



"Los interesados en colaborar pueden hacer hacerlo con alimentos no perecederos, útiles escolares e indumentaria", resaltó Sibulofsky.



"Será una ayuda para los chicos de los 30 comedores de la ciudad", resaltó otro de los organizadores, Jonathan Malvasina.



Agradecieron la colaboración de personal de la Municipalidad de Paraná y de Vialidad provincial para la puesta a punto de la canchita donde se disputará en encuentro deportivo. (Elonce)