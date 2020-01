Organizan un bingo para devolver dinero a estafada por empresario gastronómico

Paraná El empresario Aguilar se contactó con un abogado y dijo por qué no se entrega

Un grupo de padres de la Escuela Secundaria N° 5 "Brigadier General Zuloaga" de San Benito organiza un bingo para devolver dinero a una de las profesoras que puso más de 63 mil pesos de su bolsillo para solventar parte de la fiesta de recepción que se realizó en diciembre del año pasado."El bingo se realizará en la escuela de San Benito, el domingo 9 de febrero a las 16. La entrada es de 30 pesos y habrá venta de comidas y bebidas", indicó Valentina, una de las organizadoras, e invitó a colaborar con premios y donaciones. "Todo suma", animó aSe recordará que los padres habían contratado el servicio de catering al empresario gastronómico Sergio Aguilar, quien los terminó estafando porque nunca cumplió con las pautas acordadas para el evento."Llegamos al día de la recepción y no había absolutamente nada, cuando los padres quisieron hablar con esta persona, se juntó un poco de comida que no alcanzaba porque éramos 300 personas. Entre los padres pusimos dinero, empezamos a movernos, pero eran las 20 y no sabíamos si iba a haber recepción", rememoró Valentina.Y continuó: "Después nos enteramos que Aguilar le había dicho a la profe que pida dinero a los padres porque le habían robado la plata de la bebida, pero ella se negó y sacó de su bolsillo para comprarla"."Ese día nos enteramos que Aguilar no había pagado nada y e este bingo es para devolverle el dinero a Paula", explicó.Por su parte, Paula Martínez, la docente perjudicada por la estafa del empresario gastronómico, indicó que "cuando este hombre se comunicó conmigo y dijo que al dinero lo iba a devolver, me dije `pongo el dinero y que me lo devuelva a mi´".De acuerdo a su relato, la docente uso dos tarjetas de crédito y dinero que tenía ahorrado para las vacaciones. "A una de las tarjetas ya me la cortaron, y enero fue un mes difícil", confesó."No le dije nada a nadie porque quería ahorrarles el mal momento sin saber que nos íbamos a encontrar con más malos momentos cuando llegara ese día", lamentó Martínez."Esa bebida nunca llegó a nuestra recepción y por lo que sabemos fue consumida en otra fiesta", apuntó, al tiempo que mencionó que pesan "más de 40 denuncias contra Aguilar, quien tampoco había pagado a sus empleados ni a los proveedores"."Para el 6 de febrero está prevista una mediación en Defensoría al Consumidor y no sabemos si se presentará o no", cerró.