Otro fin de semana para disfrutar de la música y el cine en el Anfiteatro

Cronograma

Películas

Activá Verano

El Anfiteatro "Héctor Santángelo" volverá a ser escenario de dos propuestas para toda la familia y con entrada libre y gratuita. Este sábado habrá una nueva fecha del ciclo "Música en el Anfiteatro". El domingo, en tanto, será el turno de una nueva función de "Cine bajo las estrellas". Además, al igual que en las anteriores noches, habrá propuestas gastronómicas y sorteos sorpresa, según publicó el medioEn el marco del programa Activá Verano, de la Municipalidad de Paraná, el ciclo Música en el Anfiteatro propone shows de artistas locales y nacionales de primer nivel, de todos los géneros y para todas las edades. Está pensado para que paranaenses y turistas puedan disfrutar de un espacio público emblemático de la ciudad como lo es el Anfiteatro enclavado en la costanera media. Además, el público podrá participar de sorteos y recorrer un patio gastronómico apostado en la calle que rodea el predio.Este sábado 1º de febrero, desde las 19.30, será noche de Anfiteatro Jazz, con shows en vivo de Factor Fun, La Mafia del Blues y el cierre de lujo a cargo de Javier Malosetti y su nuevo grupo, "La Colonia". Junto a Milton Amadeo y Tomás Sainz, Malosetti desplegará su sensibilidad y virtuosismo fusionando el jazz con otras músicas de origen afroamericano como el soul y el blues.Instrumentista de nivel internacional, Malosetti ha colaborado, entre otros, con Luis Alberto Spinetta, Rubén Rada, Dino Saluzzi, Lito Vitale, Jaime Ross, Baby López Furst, Alex Acuña, Larry Coryell, Jim Hall y Herb Ellis.Asimismo, se dio a conocer cómo continúa el ciclo, que tendrá por temática el humor, el sábado 8 de febrero, con la actuación del "Gato" Peters, Litoral Stand Up y Las Hermanas Saladix.En tanto el sábado 15, la noche se propone "anti San Valentín", con tangos, desamores y boleros, con Rita Cortese, Ángela Herrera, Cuarteto Fidel y Los Amantes.Para cerrar el ciclo, el sábado 22 de febrero será la noche del rock, con Lo'Pibitos, Fuxia y Equilátera.Dentro del ciclo "Cine bajo las estrellas", todos los domingos a las 21, se pueden disfrutar películas y cortos de realizadores audiovisuales locales. La propuesta está organizada en conjunto con el Instituto Audiovisual de la provincia dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.Este domingo, a las 21, es el turno de "El rey del Once". Dirigida por Daniel Burman (El abrazo partido, Derecho de familia) y protagonizada por Alan Sabbagh y Julieta Zylberberg, cuenta la historia de Ariel, un economista argentino exitoso radicado en Nueva York. Llamado por su padre, del cual se encuentra distanciado y cuya misión en la vida es dirigir una fundación judía en el barrio del Once, Ariel vuelve a Buenos Aires. Allí conoce a Eva, una mujer muda e intrigante que trabaja en la fundación. Así, Ariel regresa a Once, el barrio judío de su niñez.En la continuidad del ciclo, el domingo 9 de febrero se proyectará Claudia (2019), una comedia argentina dirigida por Sebastián De Caro, de 86 minutos de duración, con la actuación de Dolores Fonzi, Laura Paredes, Julieta Cayetina, Julián Kartun, Paula Baldini, Gastón Cocchiarale, Jorge Prado.En tanto, el domingo 16 de febrero se proyectará El faro de las orcas (2016), una producción española de 110 minutos de duración, un drama basado en hechos reales, dirigida por Gerardo Olivares, con guión de Gerardo Olivares, Lucía Puenzo, Shallua Sehk, sobre una novela de Roberto Bubas. Actúan: Maribel Verdú, Joaquín Furriel, Joaquín Rapalini Olivella, Ana Celentano, Osvaldo Santoro, Federico Barga, Ciro Miro, Alan Juan Pablo Moya, Zoe Hochbaum y Juan Antonio Sánchez.Para finalizar el ciclo, el domingo 23 de febrero será el turno de Caída del cielo (2016), una comedia romántica argentina, dirigida por Néstor Sánchez Sotelo. Actúan Peto Menahem, Muriel Santa Ana, Sebastián Wainraich, Héctor Díaz, Karina K.La iniciativa Activá Verano propone actividades en todo el borde costero, en puntos claves, abiertos y accesibles. Todas las actividades son libres y gratuitas. La agenda puede consultarse en www.parana.gob.ar/agenda.