En el hospital San Roque se realizó una operación sin precedentes

El hospital Materno Infantil San Roque de la capital entrerriana impulsó una operación inédita que implicó la coordinación de los servicios de Otorrinolaringología y Neurocirugía, así como un equipo interdisciplinario que participa de este tipo de intervenciones.



En este contexto, el jefe del Servicio de Otorrinolaringología, Carlos Albornoz, indicó: "La intervención se trató de una mastoiditis, inflamación-infección derivada de una otitis media. A partir de una tomografía de urgencia pudimos observar que había una lesión en la tabla interna de la mastoides, hueso ubicado detrás del oído, lo que hizo que hubiera una comunicación con el encéfalo".



Se trata de una marca en la historia institucional del establecimiento sanitario público de mayor complejidad en Entre Ríos ya que, anteriormente, este tipo de situaciones eran derivadas a otros centros fuera de la provincia.



"Se llevó a cabo una operación que hacen habitualmente los grandes centros hospitalarios del país. Generalmente esto se derivaba de urgencia y hoy, gracias al esfuerzo mancomunado, ya no se hace más. De esta manera damos un plus de calidad a nuestro hospital", explicó el profesional.



"Coordinamos el trabajo con el servicio de Neurocirugía, con el doctor Martín Arneodo, quien confirmó la situación y derivó en la necesidad de una cirugía de alta complejidad", aseguró Albornoz, que llevó a cabo la operación junto a su equipo, conformado por los médicos Joaquín Vaschalde, Martín Otaños, y Estefanía Morra.



"Estuvimos cuatro horas y la modalidad implicó la apertura de las celdillas mastoideas, sitio donde se encontraba la infección, y luego, los neurocirujanos procedieron a reconstruir el defecto, y lo cerraron para evitar una meningitis", explicó Morra.



Aunque la intervención fue exitosa y la evolución de la niña de siete años presenta un curso favorable en estos primeros 40 días después de la operación que se supone consolidar en el transcurso del tiempo, no está de más decir que este tipo de situaciones (infecciones de oído graves) pueden ser prevenidas y siempre hay que consultar a un profesional.