Contribuyente multado por "boletas mellizas" reclama la misma sanción para ATER

Un contribuyente paranaense advirtió que le llegaron dos boletas del Impuesto Inmobiliario Urbano provincial. Se trata de la quinta cuota del año pasado y se dio cuenta de la anomalía una vez que había abonado las mismas. Al concurrir a ATER a realizar el reclamo correspondiente, le indicaron que debería aguardar hasta el próximo cobro del tributo para que le descuenten el importe pagado por duplicado.Rubén Gastaldi relató a: "Me llegó una boleta y la pagué dos días antes del vencimiento. A los cinco días me vino otra boleta y la guardé. En ese momento no tenía el dinero. Cuando junté la plata fue a pagarla y me la cobraron con recargo. Cuando regresé a mi casa, analicé y me di cuenta que los papeles eran iguales. Se trataba de boletas gemelas".Sobre los pasos que siguió, manifestó: "Mi señora fui a ATER y le dijeron que me iban a reintegrar el importe recién dentro de 90 días, porque las boletas llegan en ese lapso, pero yo no puedo esperar. Lo que quiero es que me devuelvan la plata con los intereses que me cobraron, más el interés del tiempo que demoran para devolverme el dinero. Si por unos días me cobraron 280 pesos por los intereses, me tendrían que reintegrar lo correspondientes a los tres meses", insistió.Sobre el reclamo realizado indicó: "Mi señora les dijo que por qué había dos boletas mellizas. Le respondieron que era por una falla, que no debiera existir".Es por ello que alertó que "puede haber gente que pagó dos veces y metió la boleta en un cajoncito, sin fijarse"."Quiero que todos los ciudadanos tengan cuidado, porque como me lo hicieron a mi pueden estar muchas boletitas dando vueltas", completó Gastaldi.