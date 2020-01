"Mano prohibida": para dirigente deportivo, es un proyecto "para la tribuna"

El abogado Emilio Fouces es presidente del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná. Reflexionó, en diálogo con Elonce TV sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell y en particular, sobre la iniciativa de la "mano prohibida" que analiza presentarse en conjunto en la legislatura bonaerense y porteña, para que se sancione a los jugadores de rugby que usan la fuerza fuera del ámbito deportivo y a los clubes.



"La mano prohibida es una institución que no está reglada dentro del Código Penal ni ninguna ley específica. Sí es un hecho que tienen en cuenta las federaciones para sancionar a los boxeadores que en la calle tienen peleas. Y también la justicia lo toma como un agravante en el caso de aquella persona que haya cometido un delito relacionado con la fuerza, por ser el boxeador una persona que está entrenada, preparada para pelear con sus puños", mencionó Fouces.



Para el letrado "quieren caprichosamente, y sin ningún fundamento, a raíz de este hecho de Villa Gesell, relacionar la mano prohibida para boxeadores, con el rugby y no tiene nada que ver ya que el jugador de rugby no entrena para golpear, para luchar, cosa que sí hace el boxeador".



Entendió que este proyecto de ley es "para la tribuna, aprovechando la desgracia de una familia (la de Fernando Báez Sosa)".



Fouces recordó que se está hablando, no de un proyecto para debatirse en el Congreso Nacional, sino uno en la Legislatura porteña y el otro para provincia de Buenos Aires.



"Desde el punto de vista jurídico es un mamarracho, va a durar cinco minutos en ser declarado inconstitucional porque pretende el Estado legislar y meterse en cuestiones deportivas como son quita de puntos en torneos o sanciones a clubes que eso es algo propio de cada disciplina, es algo interno. Pero aparte no traen nada nuevo, ya existen sanciones para conductas fuera del ámbito deportivo, además existe un agravante en la justicia al momento de determinar una condena para una lesión con una desproporción física importante entre agresor y agredido", consideró. Elonce.com.