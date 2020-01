Comenzó la reparación de Cura Álvarez: los cortes y en qué consiste la obra

La Municipalidad de Paraná dio inicio a una obra muy esperada por los vecinos de calle Cura Álvarez, entre Urquiza y 25 de Mayo. La primera etapa de los trabajos demandará unos 45 días, durante los cuales habrá cortes parciales y totales en el tránsito. Luego la obra se extenderá hacia calle 25 de Mayo.En diálogo con, Manuel Orsini, subsecretario de Obra por Contratación de la comuna, explicó en qué consisten la obra y dejó en claro que "es una solución integral, se actuará no sólo sobre el bache del pavimento"."La primera etapa consiste en interceder sobre lo que es calle Cura Álvarez. Comenzamos ejecutando tareas de recambio de cañerías de agua. Durante esta semana, el corte al tránsito será durante el día, mientras que por la noche se podrá circular aunque con algunas restricciones", indicó.. Se dará inicio a la demolición de lo que es cordón cuneta, la capa asfáltica, interceder sobre la base y empezar la obra de desagües pluviales. "Se hará toda una cañería nueva por centro de calle y por ello hay que sacar todo lo que hoy se ve como rodamiento", explicó el funcionario municipal y agregó que ", sino intervenir sobre lo que es el origen del problema que es toda la humedad, ya que es la parte baja de la cuenca del arroyo La Santiagueña. Se sumarán trabajos de drene paralelamente a lo que es conducto de desagüe para bajar el nivel de napa y de esta manera dar una mayor durabilidad al pavimento que se hará con posterioridad".Orsini remarcó que "es una solución integral, por eso no sólo se ataca el pavimento sino todas las instalaciones que llevan consigo la obra, como cambio de cañería de agua, de cloaca, desagües pluviales nuevos, y cámaras de captación nuevas. Se actuará no sólo sobre el bache del pavimento".Finalizados los trabajos sobre Cura Álvarez, estimados en unos 45 días, se habilitará parcialmente el tránsito y la obra se centrará sobre calle 25 de Mayo.Sobre esta arteria, los trabajos son más complejos y demandarán más tiempo "porque hay más interferencia subterránea, como cables de alta tensión, y una serie de cosas que demandan más tiempo, entre 85 y 90 días".Durante esta etapa, el corte será "en la esquina de Avenida Ramírez y 25 de Mayo y hasta Cura Arias Montiel. Ese es el tramo que se interviene", indicó finalmente Orsini.