Sigue la intriga por el pez y se multiplican los pedidos para que lo mantengan

Paraná Sorprende el dibujo de un pez en un talud del acceso al Túnel

Paraná Evalúan cortar el pasto si no aparece el autor del pez en el acceso al Túnel

. El dibujo está ubicado a la altura de Gobernador Uranga y el acceso al túnel subfluvial. El mismo se puede observar y distinguir desde lejos, por el gran tamaño y los detalles que lo conforman. Este martes por la mañana, seguía la intriga en torno a quien sería el autor de esta verdadera obra de arte.Si bienaccedió a datos certeros que darían cuenta de que un hombre que reside en esta ciudad y que ya ha hecho "trabajos" similares en otros sitios de la capital entrerriana, el mismo, por el momento prefiere mantenerse en el anonimato."Por favor a quien se le ocurriría borrar eso tan lindo que embellece ese espacio. El Arte Es Vida Señores. Hacen tanta otras cosas quizás no signifiquen nada y no pueden mantener eso", fue uno de los centenares de mensajes que llegaron a"Que le pongan plantas como escamas", encomendó otro usuario.No faltaron quienes aconsejaron: "Deberían contratarlo si aparece el autor de esa obra, para embellecer otros lugares de Paraná que están bastantes dejados"."Es un CAPO el que lo hizo.. Es más, tendrían que hacer más diseños en los lugares verde...FELICITACIONES al anónimo que hizo este arte", opinó otro."Eso es arte y me encanta como quedó. Que hermoso sería que se puedan hacer en nuestro bello Parque Urquiza, en todo los lugares de barrancas. Quedaría precioso nuestro Paraná", sugirió Viviana.En medio de felicitaciones unánimes, otra lectora se preguntó: "No entiendo qué les molesta queda hermoso", mientras que también otros lectores manifestaron: "Nadie hace nada en esos espacios. Y cuando a alguien se le ocurre hacer algo que aparte es muy bello. ¿Lo quieren sacar?".