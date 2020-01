Agua potable: "Lo que un vecino malgasta, seguramente a otro le falta"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Durante el fin de semana y ante las altas temperaturas, se registraron inconvenientes en el servicio de agua potable en algunos puntos de la capital entrerriana. Ante ello, desde la comuna llamaron a la ciudadanía a un uso responsable del vital elemento.



En tal sentido, el Subsecretario de Obras Sanitarias, arquitecto Gabriel Silva, indicó a Elonce TV que "el calor hace que la demanda crezca, pero tenemos que tener en cuenta que en Paraná no tenemos un sistema medido donde el vecino pague por lo que consume; y es por ello que tiene que tomar verdadera conciencia que está haciendo uso de un servicio estratégico y fundamental para que la ciudad exista".



Este domingo, "tuvimos muy pocos reclamos, salvo Paraná V que estamos trabajando firmemente para resolver ese tema y cuatro o cinco pedidos de vecinos, no de áreas, de que les faltaba el servicio".



Sobre la producción de agua potable, Silva explicó que en las plantas de Echeverría y de Ramírez "es normal"; siendo de 6300 m3 por hora en la primera y de 1300 m3 por hora en la segunda. "Los distintos centros de distribución están recibiendo agua tratada, pero en esta época, el excesivo consumo está produciendo depresión en algunas zonas, lo que hace que distintas áreas tengan menos presión o corte en la provisión. Pero esto es un tema que tiene que ver con la conducta ciudadana y la responsabilidad de no excederse en un consumo tan vital como es el agua", remarcó.



Asimismo, el funcionario recomendó a la población "baños cortos, no tener las griferías permanentemente abiertas, no lavar los autos, no regar los fondos. Cuidar el servicio y ser solidarios porque lo que un vecino malgasta, seguramente a otro le falta. Paraná tiene una topografía muy difícil, y producimos el doble de agua que Santa Fe para la mitad de la población".



Finalmente, señaló que se "analizarán los sectores críticos de la ciudad y ver si procedemos a iniciar, lo que en el mediano y largo plazo, se tendrá que seguir como política de Estado, que es el cambio de cañería, fundamentalmente en el casco histórico. Paraná tiene un servicio desde el 1890 a la fecha y toda la cañería que ha quedado abajo tiene un grado de deterioro que hay que cambiar". Elonce.com