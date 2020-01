El Cine bajo las estrellas convocó a cientos de espectadores

Foto 1/2 Foto 2/2

El ciclo de "Cine bajo las estrellas" tuvo su primera noche con un gran marco de público en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Cientos de paranaenses y turistas disfrutaron de la proyección de "La Odisea de los Giles" y cortos de autores entrerrianos. La propuesta tendrá continuidad el próximo domingo 2 de febrero con otra película de origen nacional para toda la familia. Se podrá disfrutar del audiovisual a partir de las 21 con acceso libre y gratuito.



El coordinador de Gestión Cultural de la Municipalidad de Paraná, Gustavo Sattler, destacó la presencia de los paranaenses usando "el arte como excusa para juntarse en un espacio recuperado. Esto demuestra que el arte nos convoca y se pueden hacer cosas muy importantes". Además, agregó: "Las propuestas de la municipalidad, en este caso con el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, tiene que ver en aprovechar el espacio público y con los espacios gastronómicos, la cultura, el deporte, tenemos una bailoteca, cultura emergente en el skatepark, y mucho más", señaló Sattler.



La iniciativa de films al aire libre en el renovado espacio del Parque Urquiza forma parte de la amplia agenda de actividades del programa Activá Verano en Paraná de la Municipalidad de Paraná que cuenta con la colaboración del Gobierno de la Provincia. Asimismo, sirve como escenario para la proyección de cortos de cineastas entrerrianos.



A su vez, cada noche se apostará en la parte alta del Anfiteatro un patio gastronómico con los mejores sabores del litoral. El próximo domingo será el turno de "El rey del Once", una comedia dramática de Daniel Burman.



Domingo 2 de febrero



-El rey del Once (2016)

Duración: 81 min.



-País: Argentina.



-Dirección: Daniel Burman.



-Reparto: Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher, Elvira Onetto, Adrián Stoppelman, Dan Breitman, Elisa Carricajo, Daniel Droblas



-Género: Comedia. Drama | Comedia dramática. Familia.



Sinopsis



Ariel cree haber dejado atrás su pasado, distanciado de su progenitor, tras construir una nueva y exitosa vida como economista en Nueva York. Llamado por su padre, cuya misión en la vida es dirigir una fundación judía de ayuda y beneficencia en el barrio del Once, vuelve a Buenos Aires. Allí conoce a Eva, una mujer muda e intrigante que trabaja en la fundación. Así Ariel regresa al Once, el barrio judío de su niñez. Un reencuentro con la tradición que dio origen al distanciamiento, y el enfrentarse a la paradoja de un hombre que ayuda a todo el mundo, pero es incapaz de hacerlo con su hijo Ariel.