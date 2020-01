Reclaman limpieza de bocas de tormenta: "Cuando llueve, nos inundamos"

"Cuando llueve mucho, el agua con basura baja por Marangunich y 3 de Febrero, terminando en Almafuerte, pero no desagua en las bocas de tormenta, porque están saturadas. Hace mucho que no se limpian", dijo a Elonce TV, Rubén Villalba, uno de los damnificados.Además, el hombre mencionó que "se junta mucha basura" en el pavimento y respecto de esto, acotó: "Junto los residuos en bolsas y las llevo con mi camioneta, porque parece que acá no hay contenedores. Las bolsas, en días de lluvia, bajan y quedan estancados en la esquina de 3 de febrero y Almafuerte, tapando la boca de tormenta".