Cómo será el plan de ordenamiento de instalación de puestos gastronómicos

Paraná Los puestos de venta de comida ya no podrán estar en la Costanera de Paraná

El intendente, Adán Bahl, confirmó aque mediante decreto del Ejecutivo municipal regularán el lugar de instalación de los puestos gastronómicos en la ciudad."Empezamos a hacer un relevamiento de cada uno de los vendedores que se emplazan en el espacio público. "Estamos tomando nota de qué productos que se venden, cuáles son las instalaciones que tienen. Hay estructuras de carribares, otras de gacebos, algunos tienen mesas. Este relevamiento se hace a fines de ordenar el uso del espacio público por todos los ciudadanos, que pueda ser utilizado en un marco de seguridad y salubridad", afirmó el funcionario municipal."Nos encontramos con distintas situaciones irregulares que suponen un riesgo para las personas que conviven en esos espacios y consumen esos alimentos. No en todos los casos, pero hay una gran mayoría que no tiene carnets habilitantes para la manipulación de alimentos, ni las condiciones bromatológicas apropiadas. Hay conexiones clandestinas a las columnas de alumbrado público, junto con garrafas y recipientes con aceite hirviendo", describió Testa.Además en referencia al encuentro con los vendedores indicó: "Estamos dialogando con todas las personas que tienen esos puestos en los parques y plazas, que ocupan parte del espacio público para la venta de alimentos y otras mercaderías. Entendemos que es modo de ganarse el sustento, pero debe desarrollarse dentro de la normativa que rige la actividad".Respecto al plan de reubicación, Testa aclaró que "estamos estudiando cada caso. Estamos proponiendo una reubicación en forma gradual, porque no todas las situaciones son iguales, no todas las instalaciones son iguales, y obviamente, algunos traslados que necesitan más tiempo que otros. Por supuesto, vamos a actuar rápidamente en aquellas instalaciones en las que hemos percibido un riesgo efectivo para la comunidad. Armonizar los intereses no es tarea fácil, queremos respetar y atender los derechos de todos.Con respecto a la nueva ubicación señaló: "Se está elaborando un proyecto de paseo gastronómico en un área que se encuentra habilitada para eso, que es el parque Varisco, en la zona de doble vía con bulevar. En ese espacio todos tienen acceso a la red de agua potable ?lo cual facilita la higiene y que puedan cumplir con lo que se exige bromatológicamente- y acceso a la red eléctrica sin riesgos.