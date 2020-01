Vecinos de Paraná XIV piden arreglar un pozo que cada día se socava más

Vecinos de calle Juan Manuel de Rosas y cortada Fermín Garay, en barrio Paraná XIV, piden solución a un problema que tienen desde hace algunos meses. Se trata de un pozo que cada vez se profundiza más.Un hombre contó aque "comenzó hace un tiempo. Hicimos los reclamos pertinentes. Desde el municipio vinieron en una ocasión, hicieron más grande el pozo y se fueron porque dijeron que era un caño de red que en ese momento no se podía reparar"."El problema es que es un pozo que cada día se socava más. Entre la vereda y los caños no hay nada", aseguró.Sobre la zona, otra vecina describió que "es un lugar muy transitado, por acá pasan niños, gente mayor, personas que vienen del supermercado. Paran camiones, es un constante movimiento de tierra el que se da. El agua de los desagües cae y no se sabe a dónde va. Está todo tapado, se ve que va por debajo de la tierra"."Estamos muy preocupados. Hace muchos meses que venimos con esto e hicimos infinidad de reclamos. Estamos a la espera. Seguimos igual. Necesitamos respuesta", añadió otro hombre.