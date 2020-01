La comuna no analiza cambios en sentido de calles pero sí en el estacionamiento

Política La Municipalidad y la Policía trabajarán en el control del tránsito en Paraná

La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Lucila Haidar, habló sobre el acuerdo para trabajar junto con la Policía de Entre Ríos en los controles de tránsito y adelantó aque se implementará un nuevo sistema de estacionamiento. Además descartó cambios en el sentido de circulación de calles.Sobre este tema, Haidar comunicó que "tenemos en proceso de estudio y estamos trabajando en tener un sistema de estacionamiento con nueva tecnología, con otro esquema que no va a eliminar definitivamente al tarjetero". En este sentido, señaló que se está elaborando un nuevo registro y los tarjeteros deberán cumplir una serie de requisitos para lo cual ya fueron convocados por la Dirección de Tránsito. Este registro permitirá conocer "con qué gente contamos y en qué condiciones". Estos tarjeteros estarán "debidamente identificados y con las tarjetas que corresponden y con una tarea que se hará a partir de un nuevo proceso".Respecto a cuándo podría comenzar a implementarse, indicó que "todo esto llevará un tiempo, esperamos que no sea muy largo".Consultada sobre la posibilidad de modificar el sentido de circulación de algunas calles, Haidar afirmó que "son rumores. Algunos son bien intencionados, otros pareciera que no tanto. Nosotros no hemos analizado ni estamos trabajando en ningún cambio de circulación. Sabemos lo que le cuesta al vecino adaptarse a estos cambios que tienen que ver con el tránsito, y la gestión tiene la misión de resolver problemas, no ocasionarlos". Aunque mencionó que "si en algún momento surge de algún esquema de planificación, la necesidad imperiosa, lo analizaremos y lo daremos a conocer con la debida anticipación, como debe ser; pero no hay absolutamente ningún proceso que tenga que ver con cambios de sentido de circulación en este momento".Finalmente, la funcionaria municipal indicó que también se está trabajando "en un reordenamiento de la semaforización. En mucho de los casos han quedado desfasados, otros están obsoletos y vamos a actualizarlos con sistemas más modernos".