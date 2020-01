Quería recorrer Argentina y le robaron los 20 mil pesos destinados para viajar

Axel Lallana, es el joven al cual le robaron de su casa 20 mil pesos. Ese dinero estaba destinado para poder realizar un viaje por el país. El muchacho habló con Elonce TV y contó cómo se enteró del robo: "llegué a mi casa, tenía que buscar la moto del taller, dormí una siesta cuando me levanto y voy a buscar la plata, me encontré con el cajón vacío, ahí tenía el dinero. Se llevaron lo que vengo ahorrando hace cinco o seis meses, me cortaron las piernas"."La idea es recorrer Argentina en moto en 15 días, hacer la ruta 3 y la 40. Pensaba viajar hasta Ushuaia y desde ahí ir al norte del país. Es un viaje que vengo pensando hace meses", contó Lallana, y expresó angustiado que, "hace tiempo que vengo juntando la plata, la tenía guardada en el cajón, y no en un banco, ese es mi error, porque deje pasar a mucha gente a mi casa. Yo hago tatuajes y viene mucha gente a mi hogar".Para poder recuperar un poco del dinero robado, el joven pensó en "realizar una rifa, así puedo recaudar la mayor cantidad posible de plata. También se me ocurrió tratar de conseguir algún sponsor que quiera que lleve su marcar o su negocio por el país. Yo subo muchas historias a Instagram que se hacen virales. El viaje pasado lo conté a través de la red social y tuvo muchas repercusiones".Para finalizar, expreso que, "Por suerte hay gente que me está ayudando y me consiguieron una carpa para el viaje. El que quiera colaborar conmigo, se puede comunicar a través del teléfono 343 5 233 668, o por Instagram, que es @acktattoo"