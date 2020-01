"Buscan el rugby no como deporte sino por el lugar social que les puede brindar"

El crimen de un joven de 18 años en Villa Gesell que tuvo como autores a un grupo de jugadores de rugby abre nuevamente el debate sobre una problemática a la cual hay que prestar atención y comenzar a actuar.El psicólogo Augusto Tardito estuvo en el programadey explicó que los hechos violentos "no tienen que ver con el deporte sino con la cultura que se ha generado alrededor del rugby".En primer lugar, explicó que muchas veces se buscan el rugby "no como deporte sino más bien por el lugar social que les puede brindar. Ser visibilizado, hay como una especie de respeto al jugador de rugby y tiene un lugar social importante"."Dentro del juego hay un respeto absoluto, al rival, al técnico al réferi, eso no se discute, el tema es lo que pasa afuera, son chicos que no toman la dimensión que con el desarrollo físico que tienen, el entrenamiento y la fuerza que generan son potencialmente un arma, cosa que no pasa inclusive en otros deportes más violentos que el rugby", remarcó.

En tal sentido, Tardito señaló que "hay deportes que generan un respeto que tiene que ver con el saber la fuerza y el potencial dañino que tiene, desde el rugby se fomentan muy buenos valores pero llegando a una cierta edad falta educación y prevención con respeto a este tipo de problemas sociales, y nuestra ciudad no ha estado ajena a fenómenos como los que pasaron en Villa Gesell, con resultados menos trágicos", recordó.A entender del profesional, que se ha trabajado con muchos deportistas locales, "falta trabajo a nivel institucional, desde los clubes, las federaciones y ni hablar a nivel nacional de generar una conciencia real que esto es un problema instalado en nuestra sociedad. Puede haber prevención en los más chicos, pero hay que actuar sobre un problema que ya existe".

Desde la psicología, lo sucedido no sólo en Gesell sino en otros hechos violentos que tienen a rugbiers como protagonistas, "es una cuestión de demostración de fuerza, de virilidad; y una vez estando en grupo, la alienación es muy fácil de lograr y por ahí se disuelven las características y valores que aprendieron en el deporte y en las casas en pos de algo que se les va de las manos muy rápidamente".Para comenzar a revertir esta situación, Tardito opinió que "hay que empezar a educar en torno a una equidad social más marcada y en segundo lugar, todo vínculo deportivo tiene que tratar de ser inclusivo porque el deporte, junto con la familia y la escuela, es de los mayores transmisores de valores, pero hay que trabajarlos, no es generación espontánea".Finalmente, señaló que "lo que participa en una pelea es el orgullo y en esos grupos una de las cosas que se ven es el orgullo de pertenecer a la grey que va a incurrir en una agresión".