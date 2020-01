Referente dijo que el rugby "es todo lo contrario a lo que sucedió" en Gesell

José Cuesta, ex presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), habló con Elonce TV sobre el hecho que sucedió en Villa Gesell, en donde un grupo de diez deportistas mataron a golpes a un chico. "Nosotros enseñamos, la buena vida, el respeto, todo lo contrario a los que sucedió", expresó.



"Yo creo que el Rugby debe incorporar valores en su enseñanza. Como hay diferentes directores técnicos dentro de un equipo, también tendría que haber un psicólogo o gente con experiencia para poder trasladar los valores más importantes", dijo Cuesta.



En la nota que brindó, habló sobre los caso de violencia que invaden al deporte, y manifestó que, "estos sucesos han ocurrido, no solo en mi presidencia, sino que viene de años atrás. Es imposible, en el crecimiento del deporte, de controlar a todos. Pero, si cada club se hace cargo junto a sus entrenadores, y ponen líderes para resaltar los valores que tiene el rugby sería perfecto. Es un deporte hermoso".



"Hoy en día, en el rugby se trabaja desde muy chicos la parte física, ya que es un deporte de contacto. Entonces se desarrolla mucho esa destreza y no la parte mental del alumno. Ahí es donde hay que hacer hincapié, para poder inculcarles valores a los chicos", expresó Cuestas.



Para finalizar, aclaró que "el ritual del bautismo es eterno, desde que yo era chico, te cortaban el pelo cuando debutabas en primera división, era un momento divertido. Pero, no estoy de acuerdo con el bautismo relacionado a la violencia".