Video: Homenaje y pedido de justicia a cinco años de la muerte del fiscal Nisman

Al cumplirse este viernes 17 de enero, cinco años de la muerte el fiscal Alberto Nisman, que tuvo a su cargo la causa AMIA, se realizó un homenaje en la plaza 1º de Mayo de la ciudad de Paraná. El mismo estuvo organizado por la DAIA Filial Entre Ríos, la Asociación Israelita de Paraná y la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos.En diálogo con, Pablo Soskin, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) - Entre Ríos, indicó que "cada vez que pasa un año más nos trae un marco de tristeza porque vemos que la sociedad comienza a naturalizar la impunidad, a pensar que en este país no hay justicia y cuando un país naturaliza la impunidad está enfermo; la justicia es un termómetro de la ciudadanía, cuando la justicia está bien, el país está bien".En tal sentido, y al referirse al acto en la plaza principal de la capital entrerriana, destacó que "es importante que estos actos sean públicos porque la población tiene derecho a reclamar justicia y estamos contento con que la gente se sume a este pedido".Finalmente Soskin reflexionó: "La democracia no es solamente votar, tenemos que acompañar al Estado en los poderes para que no haya intromisión de ningún poder frente de otro, que la justicia sea independiente y que logremos resultados esperados".