Marcia Müller es acordeonista, cantante, autora y compositora. Por tercera vez este domingo estará en el anfiteatro Cocomarola, "cumpliendo el sueño de cualquier chamamecero que es subir al escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé".Sobre esta manifestación cultural que comprende un estilo de música y danza propios de la provincia de Corrientes y el nordeste de Argentina, Marcia afirma: "el chamamé es una forma de vivir, es una filosofía de vida, uno piensa en chamamé, no me imagino otra forma de vivir si no es pensando en chamamé, todos los momentos de la vida se traducen a algún chamamé, con el que podés decir la más emocionante alegría y la más profunda tristeza también".

Es imposible no sentir el acordeón al tocarlo

"La música siempre está en los genes de la gente"



Video: "El chamamé es una filosofía de vida", afirma Marcia Müller

"Desde que estaba en la panza de mi mamá escucho chamamé porque mi papá es chamamecero, tenía los instrumentos al alcance de la mano y cuando volvía de la escuela lo primero que hacía era tocar eso que estaba ahí", en su casa.Marcia es profesora de acordeón y siempre les pide a sus alumnos que indaguen en su familia "porque siempre hay algún músico, un abuelo, un tío y siempre anda rondando esa idea de la música, siempre está en los genes de la gente".Sobre su presentación en la Fiesta Nacional de Corrientes contó al programadeque representa "muchos desafíos porque no estamos acostumbrados, por ejemplo, a que te pongan un límite de tiempo, tenemos todo guionado y 12 minutos para expresar tu arte".Como adelanto de esa presentación, adelantó el tema "Mujer de chamamé" que ella mismo compuso y que dará nombre al próximo disco sobre el cual está trabajando: