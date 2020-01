Barro en el asfalto provocó despiste de auto en el "rulo" del túnel subfluvial

Las fuertes lluvias registradas este miércoles en la ciudad de Paraná, ocasionaron el despiste de un automóvil en la zona del rulo del Túnel Subfluvial. Según informaron desde la Comisaria Octava, el hecho ocurrió alrededor de las 10. El barro que había en la calle, causó el despiste y que muchos autos no puedan circular con normalidad en el lugar.Defensa Civil junto con Bomberos Voluntarios aunaron esfuerzos para mover el automóvil, que no poseía daños y había quedado en la banquina.En diálogo conHernán Méndez, Segundo Jefe de Bomberos Voluntarios mencionó: "A raíz de las intensas lluvias, el agua empezó a desagotar por la barranca y se trasladó la broza sobre la cinta asfáltica, lo que produjo serios inconvenientes a la hora de circular", dijo.Además, comentó sobre las tareas que estaban llevando adelante, para limpiar la calle de todos los residuos que había traído la correntada.Finalmente, pidió "a todas las personas que se encuentran circulando, que respeten las normas de seguridad, sobre todo que no excedan los límites de velocidad para no ocasionar futuros accidentes".