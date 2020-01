Video: Recomendaciones y consejos para andar en bicicleta en forma correcta

Laura Carboni hace 40 años que "anda en bici" y es palabra calificada para hablar al respecto."La bicicleta es un medio de transporte y lleva una vida", afirmó en declaraciones al programadey brindó pautas y recomendaciones de gran importancia a tener en cuenta para salir sobre dos ruedas."La ciudad y las calles no se pueden agrandar y si bien no hay bicisendas se puede andar por la ciudad. La ruta es otra cosa".Desde qué elementos de seguridad llevar, qué no llevar y cómo utilizar el freno, entre los tantos consejos que brindó Laura.