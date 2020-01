Polémica tras detención: "No puede haber abuso de autoridad", dijo Burgos

Policiales Intentan impedir la detención de jóvenes en Paraná y denuncian abusos policiales

La referente de la Izquierda, Nadia Burgos, denunció "abuso de autoridad por parte de la Policía de Entre Ríos". La misma detalló aque "estábamos en El Plumerillo y San Lorenzo. Vino un operativo policial con tres patrulleros para identificar a dos jóvenes que iban caminando. Veíamos que simplemente iban pasando por el lugar. Una vez que se identificaron pasaba el tiempo y la Policía no los dejaba irse. Entonces ellos dijeron que no tenían por qué retenerlos. En ese momento, tres efectivos, de manera bastante violenta, porque los empujan, intentan esposarlo al chico", manifestó."La chica estaba muy mal dentro del móvil y nos preocupamos para saber cómo estaba", enfatizó.Además, hizo notar que "hay pautas que deben seguirse al hacer procedimientos. No puede haber abuso de autoridad ni de poder de parte de la Policía. Todos tenemos derecho a que nos traten como la ley lo establece".Dijo que a los aprehendidos no los conoce. "La defensora pública nos dijo que habían sido trasladados por averiguación de antecedentes y que serían liberados. Esperemos que estén bien", completó.