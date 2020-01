Vecinos de "Los Berros" piden ayuda para dejar de ser una "zona olvidada"

Múltiples necesidades

Intransitable

Vecinos del barrio "Los Berros" se movilizaron para dar cuenta de los innumerables problemas que viven en la zona de calle Lebensohn al final, y hablan de una "zona olvidada de la ciudad"."Tenemos los pedidos hechos en la Municipalidad sobre las luminarias, limpieza y el arreglo de las calles, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Por eso, nos juntamos para visibilizar los problemas que tenemos", señaló Mara a este medio.Otro vecino que vive cerca de la escuela granja de APANA, señaló que "no tener el camino en condiciones, no permite que la policía transite como lo tiene que hacer, que la recolección de residuos no tenga el promedio que tenga que tener y además,, se quedó enterrado en el camino, y ni siquiera, con la ayuda de los vecinos lo podíamos retirar. Tuvo que venir una grúa", resaltó el vecino.Por otra parte, comentaron que se han hecho "algunos arreglos del camino, pero es un"Los días de lluvia, es imposible transitar y los chicos no pueden ir a la escuela. A veces, pierden una semana de clases. Por eso, el arreglo que pedimos al Municipio, es arreglo con fresado, que