Video: A los 81 años cumplirá un sueño: bailará en el Carnaval del país

En diálogo con el programade, Zulema contó que cómo logró su objetivo y afirmó que toda su vida fue bailarina. Le gusta mucho "toda clase de música", pero se inclinó por el tango porque era lo que más se bailaba en su época. Luego apareció la cumbia, el cuarteto "y eso te lleva a mover el cuerpo. El tango es un ejercicio completo y estos otros bailes también", hacen bien a la salud, sostiene.Tras afirmar que está "en la tercera juventud" y próxima a cumplir los 82, tiene en su historial haber participado dos años seguidos del mundial de tango y logrado el primer puesto.Además confesó que cuando queda sola en su casa, aprovecha, pone la música fuerte y baila.Sobre su participación en Gualeguaychú, indicó que "la comisión del Carnaval resolvió que no camine, yo quería bailar y caminar, pero no me dejan entonces voy a ir en la carroza oficial con la orquesta". De todas maneras, no pierde la esperanza de poder realizar "unos pasitos de samba" en el corsódromo.Finalmente, y como consejo de vida afirma:. Mirá la nota completa: