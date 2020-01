El Carnaval de Paraná tiene fecha confirmada y habrá una noche para los chicos

Para los chicos

con referentes de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.Aún no se definió cuáles serán las agrupaciones que van a participar este año, ya que todavía debe realizarse la convocatoria para que se inscriban, pero la mayoría formó parte de los encuentros yLa novedad, según contaron varios de los comparseros,", comentó aHernán Nany Medina, referente de Brinquedo do Samba, una de las comparsas más importantes de la capital entrerriana. Asimismo, indicó: "Todavía no se ha llamado a inscripciones. Una vez que estén inscriptas las comparsas se sabrá cuáles participan. La idea de este gobierno es una manifestación cultural abierta".En este marco, sostuvo: "La noche en la que se presenten los chicos se va a hacer un carnaval más temprano que el tradicional, por la cuestión de que va a ser infantil.. Y ese día también habrá máscaras sueltas, mascarones, batucadas. El sábado y domingo sí estarán las comparsas más grandes"."Hablamos con Carina Netto, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, y por lo pronto estamos trabajando en conjunto las comparsas con esta gestión,", expresó.Lautaro Díaz, referente de la comparsa Emperatriz, dijo que ", y para eso habíamos trabajado un año entero. Lo bueno es tener dos o tres noches para poder mostrar lo que hacemos".El referente de Emperatriz señaló que propusieron que en una próxima edición el carnaval no sea en el Puerto sino en la plaza Mujeres Entrerrianas (en el exhipódromo), aunque es una idea que se evaluará: "", opinó.Por su parte, Antonela Clemente, de Salgueiro Monumental, señaló que por ahora no saben si van a participar, porque es una fecha en la que los convocan de otras ciudades. "Para nosotros es complicada esa fecha, porque es el fin de semana que más se trabaja y", concluyó.