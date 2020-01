Mujer se ofreció a hacer vestido de 15 para cumplir el sueño de joven estafada

El 30 de diciembre del año pasado, Sergio Aguilar, fue denunciado ante la justicia por padres de alumnos de la escuela Zuloaga de la localidad de San Benito, ya que este sujeto los estafó con el servicio de catering para la fiesta de recepción. Con el correr de los días, se salió a la luz que también hizo lo mismo con otras 20 personas."No sólo se llevó nuestra plata sino que también se llevó la ilusión de todas las nenas que cumplían 15. Soy mamá soltera y trabajo de empleada doméstica, vivo el día a día y este hombre me dejó sin nada", indicó aLa mujer aseguró que no quiere derrumbar el sueño de su hija y es por eso que con ayuda de familiares y vecinos está organizando otro cumpleaños, de acuerdo a sus posibilidades.La solidaridad no tardó en llegar. Luego de ver la noticia de la estafa en, una mujer se comunicó para ofrecerse a realizarle el vestido de 15 a la joven, para que pueda tener una linda fiesta. "Si alguien quiere ayudar bienvenido sea para esa mamá y la chica", comentó a nuestro medio.Por su parte, la mujer agradeció la colaboración y expresó que "en lo que la gente quiera y pueda ayudar me viene bien". Comentó que su hija sueña con un vestido azul.