Antecedente ilusiona a familiares de Pablo Actis y esperan que sea absuelto

Desde julio del año 2016, Pablo Actis está alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, cumpliendo una condena a prisión perpetua por el crimen de quien fuera su pareja, Agustina Turano.A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la absolución de dos mujeres de Misiones, Cristina Vázquez y Lucía Rojas , que fueron injustamente condenadas a prisión perpetua por un homicidio que no cometieron. Y este antecedente, genera expectativas en la familia de Actis, ya que afirman que el joven "es inocente"."Estamos muy esperanzados por la reciente absolución de Cristina Vázquez y Lucía Cecilia Rojas dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a instancias de la Asociación Pensamiento Penal (APP) que es una ONG que se encarga de revisar casos que son dudosos, condenas erróneas", afirmó Luciana Actis, hermana de Pablo al programadeSegún explicó, la APP, a través de su Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, se presentó como amicus curiae en el caso de Pablo Actis. "Ellos nos están asesorando. A él lo acusan de haber asesinado a su pareja y simulado un suicidio, que es algo totalmente descabellado. Es una causa a la cual nosotros todavía no terminamos de entender cómo llegaron a esa conclusión"."Pablo fue condenado en base a una autopsia que hicieron cinco días después, fue tardía, errónea e incompleta. Médicos forenses de reputación internacional intervinieron y llegaron a la conclusión que la autopsia estuvo mal hecha, que se trató de un suicidio y que por una cuestión de malas prácticas del médico forense, se llegó a confundir un suicidio con un asesinato", remarcó Luciana.Y agregó: "Mi hermano está purgando una condena que no tendría que ser. Pablo es inocente y debe que ser absuelto".La familia Actis presentó un recurso ante la Corte Suprema de la Nación y si bien ahora entran en feria, "en febrero seguramente vamos a tener novedades".