Rayo afectó a FM Litoral: "Lo positivo es que el transmisor no tiene fallas"

Paraná La tormenta eléctrica ocasionó graves daños en emisora radial de Paraná

FM Litoral comunicó este jueves por la mañana que momentáneamente su señal "no está al aire, debido a que las intensas descargas eléctricas sufridas durante esta madrugada ocasionaron graves daños a nuestros equipos de transmisión".Uno de los responsables de la emisora, Roberto Yonas, contó aque "fue un despertar difícil para nosotros. Nos encontramos con que la trasmisión estaba caída. Vinimos rápidamente y constatamos que un rayo había ingresado por la red de internet, una antena que está montada en nuestra torre".Acotó que "se quemaron algunos equipos, fundamentalmente computadoras, la red y la consola. Lo único positivo es que el equipo transmisor no ha presentado fallas. Estamos trabajando con el equipo técnico para resolver la situación y volver al aire".Después declaró que "de un rayo como este no tengo memoria. En 31 años, tormentas nos han volteado dos veces la torre".Finalmente, Yonas expresó que "estamos viendo si podemos traer otra consola, pero con todas las ganas de estar mañana perfectamente al aire".